سوهاج أ ش أ

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ, بإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي, بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لادانته بقتل عضو سابق في مجلس الشعب (الذي حل محله مجلس النواب في الدستور الجديد) وعامل وإصابة شخصين آخرين, في سوهاج.

وترجع وقائع القضية إلى شهر مايو من عام 2014 عندما تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارا بالحادث, وتبين من المعاينة والتحريات أنه أثناء قيام البرلماني السابق حسين عبد الرحمن أبو دومة بعقد جلسة صلح في نجع “الجنينة” في قرية “أم دومة” بمركز طما بسوهاج بين عامل يoدعى عبد الرحمن خبير وعدد من أقاربه من عائلة “العبيد” نشبت مشادة بين طرفي الخصومة خلال الصلح, تطورت إلى قيام العامل بإطلاق الرصاص من سلاح ناري بحوزته بطريقة عشوائية تجاه أقاربه.

ونتج عن إطلاق النار مصرع البرلماني السابق وعامل يoدعى خير واجد وإصابة شخصين من أقارب المتهم بطلقات نارية, وتم ضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بإعدامه.