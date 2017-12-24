القاهرة -أ ش أ

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر, مساء اليوم الأحد, قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

وحضر القداس مندوب عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي, ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم, وعمرو موسى الرئيس السابق للجمعية التأسيسية للدستور, وعدد من كبار رجال الدولة.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد اليوم, وفقا للتقويم الغربي.. بينما تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في السابع من يناير وفقا للتقويم الشرقي.