وكالات

انتهت الأجهزة الأمنية فى كل محافظات الجمهورية، من وضع خطة تأمين 200 كنيسة للأقباط الكاثوليك، الذين يحتفلون بقداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الأحد، إذ يشهد محيط الكنائس استنفارا أمنيا وإغلاق لكل الطرق المؤدية إليها، ورفع وإزالة كل السيارات بمحيطها.

وتضمنت خطة احتفالات عيد الميلاد، إغلاق كل الطرق المؤدية للكنائس الكاثوليكية، مع انتشار عناصر الشرطة السرية فى الشوارع المحيطة بها، لرصد أى تحركات لعناصر خطرة قد تنوى القيام بأعمال تخريب، مع نشر الكلاب البوليسية فى المناطق المحيطة للكشف عن المفرقعات وتمشيط الكنائس قبل إقامة القداس، ورفع كل السيارت المركونة قرب الكنائس التى ستشهد إقامة قداس عيد الميلاد.

وبحسب الخطة الأمنية، سيتم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق القريبة من الكنائس، لإيقاف قائدى الدراجات النارية وفحص هوياتهم، ورصد أى عناصر إرهابية أو خطرة، وإقامة بوابات إلكترونية أمام بوابات الكنائس، مع إبراز تحقيق الشخصية لرواد الكنيسة، والاستعانة بكشافة الكنيسة لرصد أى شخص من غير روادها.