القاهرة - أ ش أ

قرر المونتينجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك, نقل مران فريقه غدا الاثنين, إلى استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب, بعد غد, في ختام منافسات الجولة ال`15 من عمر الدوري الممتاز.

وأكد أحمد زاهر إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك, أن نيبوشا سيختار, غدا عقب المران, قائمة الفريق استعدادا للقاء المقاولون, والمقرر إقامته في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء على استاد القاهرة.