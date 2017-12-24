دمنهور - أ ش أ

اكدت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع إنه تم ضخ 2.2 مليار جنيه لتمويل 250 ألف مشروع لتوفير أكثر من 1350 فرصة عمل , مشيرة إلى أن بيئة المحافظة مناسبة لتنمية المشروعات التي تهدف إلى تنمية دخل الأسرة ومساعدة الشباب ودعمهم وتعليمهم لإدارة المشروعات.

واستعرضت جامع – خلال مؤتمر الشباب وجهاز تنمية المشروعات الذي عقد اليوم الأحد بمجمع دمنهور الثقافي بحضور المحافظ المهندسة نادية عبده – الجهود والخدمات التي يقدمها الجهاز سواء كانت تمويلية أو تسويقية أو تدريبية للشباب , ونماذج ناجحة لعدد من الشباب الذين قاموا بإدارة مشروعات استثمارية بنطاق المحافظة , موجهة بتوسيع دائرة التمويل وتبسيط الإجراءات وتذليلها أمام الشباب.

وأضافت أنه تم مؤخرا تنظيم 5 دورات تدريبية من خلال مبادرة تدريب الشباب شملت كل دورة أكثر من 13 شابا لتدريبهم على إدارة المشروعات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض الإقليمية بالمحافظات والمعرض الدائم والمعارض الخارجية.