القاهرة - اخبار مصر

سرق مجهولون نوافذ خاصة بـ3 أدوار، من مدرسة ثانوية زراعية بالمنزلة، في محافظة الدقهلية.تلقى مركز شرطة المنزلة، بلاغا من محمد أ. ك (50 سنة)، مدير المدرسة الثانوية الزراعية ببندر المنزلة ومقيم ببندر الجمالية، ومحمد إ. كُ (45 سنة)، عامل خدمات بذات المدرسة ومقيم ببندر المنزلة باكتشافهما سرقة بعض النوافذ الألومتيال من المبنى التعليمي الجديد والخاص بالفصول الدراسية والكائن داخل المدرسة.

اتهم المبلغان محمد.ن. (43سنة)، عامل خدمات النوبتجية الليلية بالاهمال، مما تسبب في السرقة، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن المدرسة موجودة خارج الكتلة السكنية وأن المبنى التعليمي الجديد مكون من خمسة طوابق، وعدم وجود النوافذ الخاصة بالطوابق الثلاثة الأولى، وسلامة باقي نوافذ المبنى بالطابقين الرابع والخامس.

باستدعاء عامل الخدمات الليلية المذكور، وبسؤاله قرر بشعوره بحالة إعياء ترك على إثرها محل عمله وتوجه إلى منزله.

تم إخطار إدارة المنزلة التعليمية، وقسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23625 جنح المركز، وجار العرض على النيابة العامة.