جولة المحافظات 2017/12/24 - 20:57 جولة المحافظات2017-12-24T20:57:42+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة جهود ضبط الأمن الرئيس السيسي يشهد إفتتاح المرحلة الثانية من المزالاع السمكية بمنطقة قناة السويس 23-12-2017 الرئيس السيسي يتفقد المزارع السمكية بالإسماعيلية 23-12-2017 لقاء مع نقيب الصحفيين أ .عبد المحسن سلامة فى افتتاح مشروعات فناة السويس 23-12-2017 السيسي : لا يجب أن يقلق المصريون فنحن نسير بخطى جيدة و لا نبيع الوهم 23-12-2017 فيلم تسجيلي حول اهم مشروعات قناة السويس 23-12-2017
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