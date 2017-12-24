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قامت مديرية أمن المنوفية، بحملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، بالتزامن مع حملات أخرى بمركزى شبين الكوم وأشمون، للقبض على الخارجين عن القانون والحد من المخالفات.

وأسفرت الحملة عن فحص 10 مزارع بمدق اليافطة بناحية الخطاطبه، دائرة مركز السادات، وفحص 30 شخص جنائى تبين أنهم غير مطلوبين، و2 حالة إيجابية بإجمالى 3 أحكام، شملت “أ. ع. ع” والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية ” مبانى” حكمه حبس سنة، و”ع. م. ع” المطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى تبديد ومبانى بإجمالى أحكام حبس سنتين.