اخبار مصر - نجلاء عزت

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل أتوبيس اعلى هيئة البريد بالقرب من غمره، فى الاتجاه من مدينة نصر إلى ميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الأتوبيس المعطل فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

ومن جانبه اكد الرائد محمد الشربينى ان كثافات مرروية ظهرت اليوم الاحد بمعظم محاور وشوارع القاهرة حيث شهد طريق والأوتوستراد أعلى الدائرى اتجاه كورنيش النيل كثافات مرورية من الاتجاهين وأخرى من وسط البلد إلى الدائرى ومنه إلى المعادى حتى حلوان، وايضا بدائرى المنيب و للقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عبر طريق شارع النيل السياحى .

وشهد أعلى محور صلاح سالم كثافات بسبب حادث تصادم لسيارتين ملاكى بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من ميدان الأوبرا، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتباطأت بميدان التحرير ومناطق كورنيش النيل أمام وزارة الخارجية ونزلة كوبرى 15 مايو ، وبمحور 26 يوليو للمتجه من مناطق أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان وشارع البحر الاعظم وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس .