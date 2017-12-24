اخبار مصر

أعلن المجلس الأعلى للثقافة “أمانة المؤتمرات”، عقد اللقاء الأول لصالون “بن رشد الثقافي”- اليوم الأحد- في تمام الساعة السادسة مساء في مقر المجلس بدار الأوبرا، تحت رعاية وبحضور حلمي النمنم وزير الثقافة.

ويأتي اللقاء الأول للصالون، تحت عنوان “لماذا صالون بن رشد”، ويبدأ تدشين صالون ابن رشد بكلمة لوزير الثقافة، يليها كلمة الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تليها محاضرة لمدة 30 دقيقة؛ يلقيها الفيلسوف الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس والمؤسس ورئيس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير وعضو المجلس الأعلى للثقافة.

يعقب المحاضرة حوار مفتوح بين الحضور من كبار المفكرين والإعلاميين ورجال الدين والفنانين والمتخصصين والمهتمين بقضايا تجديد الخطاب الثقافي والديني.