لوس أنجلوس-أ.ش.أ

صرحت النجمة الأمريكية “جنيفر جارنر” انها اعتادت قراءة قصص ما قبل النوم لكلبها المحبب !! ، وأعربت عن سعادتها الغامرة عندما تساعد هذه القصص فى سرعة نوم كلبها الذى يصبح كالطفل الوديع بين أحضانها.

وتعد النجمة الأمريكية جينيفر آن جارنر”(التى ولدت فى 17 إبريل 1972) من أبرز نجمات هوليوود فى الوقت الحاضر،وقد اكتسبت بأدائها المتميز كضابط فى وكالة الاستخبارات المركزية فى فيلم “أبك” 2001 ، نجاح وشهرة فنية واسعة .

وفازت “جارنر” بعدد من الجوائز الشهيرة مثل الكرة الذهبية ، جائزة ساج كما رشحت لأكثر من مرة لجائزة “إيمى”.