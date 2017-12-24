القاهرة-أخبار مصر

تقام اليوم/الأحد مباراتان ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام حيث يلتقى بتروجت مع الأسيوطى فى السويس ويحل الإنتاج الحربى ضيفا على سموحة بالإسكندرية.

ويواجه بتروجت الأسيوطى سبورت فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد على استاد السويس الجديد. ويتطلع الفريق البترولى للفوز بعد خسارته من المقاولون العرب والتى اسفرت عن توقف رصيده عند 17 نقطة فى المركز العاشر بجدول المسابقة.

فيما يطمح الأسيوطى لاستعادة عروضه الطيبة بعد خسارته من وادى دجلة وتجمد رصيده 16 نقطة فى المركز الـ 11 بجدول الدورى.

كما يستضيف سموحة نظيره الإنتاج الحربى فى الخامسة مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية حيث يسعى طلعت يوسف لتحقيق فوزه الأول مع سموحة منذ توليه المسئولية بعد خسارته من الأسيوطى والأهلى وتوقف رصيده 19 نقطة فى المركز الثامن بجدول المسابقة.

من جانبه يتطلع الإنتاج الحربى لاستمرار تقدمه بعد فوزه الأخير على طنطا ومواصلة عروضه الطيبة بالمسابقة حيث يحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة فى جدول الدورى.