الإسكندرية - أ ش أ

قررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاحد، استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني علي التوالي، لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج، فيما تعرضت محافظة الإسكندرية صباح اليوم لأمطار متوسطة.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة، أنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا علي عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

وفي هذا السياق، تعرضت محافظة الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي في الساعات الأولي صباح اليوم لأمطار متوسطة، لم تؤثر علي حركة سير المشاه والسيارات

وذهاب الموظفين إلي مقار أعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه وتطهير ” الشنايش ” لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المارة ، مع رفع درجة الاستعداد لتلقي

أي بلاغات، فيما عززت مديرية الامن من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات .

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلي نوة ” انواء الفيضة الصغيرة ” و تستمر لمدة 5 أيام تصاحبها أمطار ورياح شمالية غربية.