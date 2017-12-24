رام الله - أ ش أ

شنت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي, الليلة الماضية, حملة اعتقالات جديدة تركزت في البلدة القديمة بمدينة القدس, وحي شعفاط وسط المدينة,طالت ستة مقدسيين معظمهم من الأطفال, وحولتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة, كما اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس طفلين من حي شعفاط وسط القدس.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي, مساء أمس السبت, عن المصور الصحفي المقدسي أمين صيام, وعن الشاب المقدسي رامي عبيدات, وعن شاب من أوزبكستان بشرط الإبعاد عن القدس القديمة ومحيطها لمدة 20 يوما, وبكفالة مالية قيمتها خمسة آلاف شيكل لكل واحد منهم, (الدولار 3.5 شيكل) علما بأنهم اعتقلوا أول من أمس خلال قمع مسيرة في شارع الواد بالقدس العتيقة منددة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

من جهة ثانية, مدد الاحتلال اعتقال عدد من المقدسيين ليوم غد الاثنين, بعد أن اعتقلهم الاحتلال منتصف ليلة أول من أمس في مواجهات أمام المسجد الأقصى من جهة الحي الأفريقي وفي شارع الواد المجاور.