اخبارمصر - احمد عوض

اعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة صباح اليوم الاحد واستؤنفت الحركة الملاحية بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح .

ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة والهيئة العامة للارصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية .

واضاف يوسف ان الحركة الملاحية تسير بصورة طبيعية بموانى البحر الاحمر الست والموانى التخصصية بمحافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء .