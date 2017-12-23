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قدم فالنسيا هدية أخرى إلى برشلونة في أعياد الكريسماس، وسقط الفريق في فخ الهزيمة 0-1 أمام ضيفه فياريال، اليوم السبت، في الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 34 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، وبفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الرابع، والذي تبقى له مباراة مؤجلة.

وأنهى فياريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 24.

وتلقى فالنسيا صدمة كبيرة في الشوط الثاني، بطرد لاعبه سيموني زازا في الدقيقة 60، لنيله الإنذار الثاني في المباراة، ليصعب مهمة فريقه في تحقيق التعادل.