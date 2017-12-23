روما - رويترز

أعطى مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم السبت موافقته النهائية على الميزانية الحكومية لعام 2018 مما يمهد الطريق لإجراء إنتخابات عامة من المتوقع أن تكون في مارس (آذار) المقبل.

ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب بالفعل إلى خفض العجز المالي في العام المقبل إلى 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمئة مستهدفة في العام الحالي.

كما يفرض القانون “ضريبة إنترنت” اعتبارًا من عام 2019 تلزم الشركات بدفع رسم نسبته ثلاثة بالمئة على بعض معاملات الإنترنت.

ووافق مجلس الشيوخ على الميزانية وحزمة الإجراءات في تصويت على الثقة بأغلبية 140 صوتًا مقابل معارضة 97 صوتًا. ويسمح التصويت على الثقة للحكومة بالتعجيل من سن التشريع عن طريق اختصار النقاش بشأن التعديلات المقترحة.

وحين تخسر الحكومة مثل هذا التصويت فإنه يتوجب عليها الاستقالة. لكن مع قرب موعد الإنتخابات، لا توجد مصلحة فعلية لأي حزب في رفض الميزانية وإسقاط حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني.

ومن المتوقع أن يحل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان قبل نهاية العام وبعدها ستحدد الحكومة موعد الإنتخابات.