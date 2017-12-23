أخبار مصر - سماء المنياوي

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الخدمات الطبية ودعم مستشفى أطفيح المركزى ، بكافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، والتمريض، والأدوية، والمستلزمات الطبية، على خلفية الأحداث الأخيرة بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت بالدكتور شريف وديع مستشاره للرعايات والمشرف على هيئة الاسعاف والرعاية الحرجة والعاجلة ، والدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان والدكتور عماد كاظم مدير عام المجالس الطبية المتخصصة ، لمتابعة الموقف الطبى لمركز اطفيح.

وأوضح “وديع” أن الوزير وجه أيضاً بارسال قافلة طبية تشمل كافة التخصصات الطبية وستقوم بتقديم الخدمة الطبية وصرف الادوية بالمجان ، ، كما سيتم تحويل الحالات التى تحتاج الى عمليات الى مستشفيات الوزارة وتوفير مندوب من المجالس الطبية بالقوافل لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة مباشرة ، لافتاً الى حرص الوزير على توفير كافة الرعاية الصحية لأهالى المركز.

وأشار أنه جارى مراجعة كافة الإحتياجات الطبية بمستشفى أطفيح المركزى والوحدات الصحية التابعة للمركز من أطباء وتمريض ، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية ، لتوفيرها وزيادة الحصص المخصصة لها.