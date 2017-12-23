عواصم المحافظات - أ ش أ

قامت أجهزة الأمن بعدد من المحافظات، اليوم السبت، بحملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون، والمواد المخدرة، ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي محافظة المنيا ، أسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح ناري دون ترخيص بحيازة متهمين عبارة عن بندقية خرطوش و5 قطع فرد محلى الصنع و29 طلقة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 6 قضايا إتجار وتعاطي مواد مخدرة، و38 قضية تموينية، بالإضافة إلى تمكن مباحث المرور من ضبط 1203 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 6 سائقين يتعاطون المواد المخدرة من بين 25 سائقا تم توقيع الكشف الطبي عليهم، إلى جانب تنفيذ 600 حكم قضائي متنوع ما بين جنائي وحبس جزئي ومستأنف، كما تم ضبط 15 قضية مسطحات مختلفة.

وفي محافظة القليوبية ، ضبطت مباحث التموين بمنطقة الخصوص “م.ا.ع” صاحب مصنع لتصنيع الجلاش لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة، وضبطت 3 أطنان دقيق فاخر و3 عجانات وخط إنتاج و450 كجم نشا و150 كيس جلاش منتج نهائي، و”ع.م.ص” المسئول عن مصنع غزل ونسيج لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط 3 ماكينات نسيج و20 توب قماش و58 بكرة خيط.

كما تمكنت الحملة من ضبط “ع.ا.ش” صاحب مصنع لتعبئة السكر لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامه تجارية غير مسجلة، وضبط 3 ماكينات تعبئة وتغليف وميزان و5 أطنان سكر معبأ معد للتوزيع و3 أطنان سكر تحت التعبئة.. تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وأحال محمد صلاح رئيس مجلس ومدينة كفر شكر مسئولي الوحدات الصحية بقريتي الشقر وبرقطا للتحقيق لوجودهم مغلقين بالأقفال الحديدية بدون عمل أثناء جولة تفقدية خلال الفترة المسائية من قبل لجان الرقابة والمتابعة مما ترتب عليه تعطيل مصالح وخدمات المرضى.

وتم مخاطبة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالواقعة ورفع مذكرة له ، مؤكدا ضرورة توفير كافة الأدوية للمرضى بالوحدات الصحية وتواجد الأطباء للكشف على المرضى ، حيث أن لجان المتابعة والرقابة تعمل بشكل يومي للمرور على الوحدات الصحية ورصد نواحي القصور وغياب الأطباء وعدم توافر الأدوية.

وفي محافظة الدقهلية ، شن مركز ومدينة بلقاس حملة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة تمكنت من رفع 120 طن قمامة ومخلفات من مختلف قرى وشوارع المركز، وتم توصيل القمامة إلى مصنع تدوير القمامة بقلبشو.

وفي محافظة البحر الأحمر، شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة للقطاعات المختلفة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجرائم أسفرت عن ضبط 60 مطلوبا وهاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس الجزئي والمستأنف بجانب ضبط 154مطلوبا لتنفيذ أحكام بالغرامات الجزئية وفحص 140 مشتبه فيه.

كما تم فحص 115 شقة مفروشة و11 فندقا شعبيا، وضبط عدد من القضايا المتنوعة ف مجال المخدرات والتموين والسرقات وتمكنت مباحث المرور خلال الحملات والأكمنة المتحركة على الطرق والمحاور الرئيسية من تحرير 297 مخالفة مرورية متنوعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي محافظة الغربية ، شنت مديرية الأمن حملة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام في جميع مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 8 من العناصر الإجرامية الخطرة و6 قطع سلاح ناري وقضيتين إتجار في المواد المخدرة، 13 قطعة سلاح أبيض متنوع وضبط 7 من العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم لارتكابهم جرائم شروع في قتل وسرقة بالإكراه.

كما تمكنت الحملة من ضبط 48 قضية تموينية و135مرافق عامة، و31 سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير 34 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و360 مخالفة على نموذج “125” و103 انتظار خاطئ وتم التصالح في 507 حالات بإجمالي مبلغ 38400 جنيه.

وتم ضبط “ع.ر.ع” (62 عاما) المسئول عن محل مقررات تموينية لتلاعبه في كميات السلع التموينية المدعمة والاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، و”غ.ح.غ” (39 عاما) صاحب مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص وبحوزته كمية من المنظفات الصناعية بدون بيانات ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.