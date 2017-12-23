واشنطن - أ ش أ

عبر مخرج فيلم “مدينة الأشباح” الأمريكي ماثيو هاينمان عن فخره بالفيلم; لأنه ضمن القائمة القصيرة للأفلام الوثائقية المرشحة لجوائز الأوسكار.

وأوضح موقع (ديدلاين), اليوم السبت, أن أحداث الفيلم تدور حول الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سوريا, حيث يخاطر أعضاء مجموعة (الرقة تذبح بصمت) البطولية- التي تتألف من عدد من الصحفيين- بحياتهم لتسجيل الأعمال الوحشية التي يرتكبها تنظيم (داعش) الإرهابية.

ويركز الفيلم الوثائقي على أعضاء (الرقة تذبح بصمت) الذين يتم قتلهم, أما الناجون فيضطرون للهروب.

وقال هاينمان: “إنني كنت معهم أثناء هروبهم من سوريا إلى تركيا, ثم إلى أوروبا, حيث تتم مطاردتهم من قبل داعش”.

وأشار المخرج الأمريكي إلى أن هؤلاء الصحفيين أثاروا غضب ذلك التنظيم الإرهابي, بعد أن دحضوا وكذبوا الأسطورة التي روج له داعش والتي مفادها أن الرقة- عاصمة داعش المزعومة- ستكون الجنة على الأرض, فقد قام الصحفيون بتصوير فيديو يوضح كيف أصبحت مكانا بشعا, حيث تنتشر عمليات الإعدام العلنية.