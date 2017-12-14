القاهرة -أ ش أ

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ” إن نيبوشا المدير الفني للزمالك تقدم باستقالة ليرفع الحرج عن مجلس الإدارة الذي سيناقش كل ما يتعلق بالفريق قبل اتخاذ القرار, معربا عن حزنه الشديد لخسارة فريقه مساء اليوم الخميس, أمام الإسماعيلى بهدف نظيف” حسب قوله.

وأضاف رئيس نادي الزمالك – في تصريحات عقب اللقاء – “إن مجلس إدارة الزمالك يعاني من مشكلة كبيرة أوقفت انطلاقة النادي التي كانت مثل الصاروخ في المنافسات الرياضية وفي المنشآت.. وأتمنى أن يتدخل وزير الشباب والرياضة الذي نكن له كل التقدير والاحترام لحل المشكلة”.

وتابع قائلا:- “حذرت الجمعية العمومية قبل الانتخابات من دخول أي عنصر من خارج قائمتي, وبعد الانتخابات دخل شخص المجلس من القائمة الأخرى, وأكرر ما سبق أنني لن أعمل معه ولا علاقة لي بالنادي حتى يتم حل هذه المشكلة”.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه اعترض على قائمة الزمالك في مواجهة الإسماعيلي, حيث قال: “انتقدت إدارة الجهاز الفني للمباراة ولكن لم أتدخل في أي شئ.. وبالنسبة لتعيين نبيل محمود في الجهاز فإن الكابتن فاروق جعفر المستشار الفني هو الذي رشحه بدون أي تدخل مني”.