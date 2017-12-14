القاهرة - أ ش أ

حقق فريق النصر المفاجأة عقب فوزه الكبير على مضيفه مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بهدف اللاعب نانا بوكو في الدقيقة 29 لكن إسلام مصطفى عادل النتيجة للنصر بهدف في الدقيقة 39.. ونجح محمد حسن (ميدو) في إحراز ثلاثة أهداف متتالية لصالح الضيوف في الدقائق 62 و72 و77 لينتهي اللقاء بفوز النصر على مصر للمقاصة بنتيجة (4-1).

وشهد اللقاء إضاعة لاعبين من مصر المقاصة لركلتي جزاء الأولى نفذها حسين الشحات وتصدى لها حارس النصر محمد مصطفى في الدقيقة 23 والثانية تولى تسديدها أحمد عبد الظاهر وتمكن الحارس من إبعادها أيضا في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز فيما يتجمد رصيد مصر للمقاصة عند 18 نقطة في المركز السابع.