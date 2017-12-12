القاهرة - أ ف ب

قضت محكمة جنح القاهرة الثلاثاء بحبس مغنية شابة مصرية سنتين وتغريمها 10 آلاف جنيه بعد إدانتها بـ “التحريض على الفسق والفجور” عبر اغنية مصورة لها تتضمن ايحاءات جنسية، على ما أفادت مصادر قضائية.

كما قضت المحكمة بنفس العقوبة لمخرج الكليب محمد جمال، وفق المصادر نفسها.

وأحدث الكليب الذي صورته المغنية شيما لأغنيتها “عندي ظروف” والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا لما احتواه من مشاهد ايحائية تقوم بها بطلة العمل.

ويمكن للمغنية الشابة الطعن بالحكم امام محكمة الاستئناف.