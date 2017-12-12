القاهرة-اخبار مصر

أجمعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على أن قرارات الرئيس الأمريكي باطلة، واصفة اياها بالمجحفة ، مؤكدة أن تلك القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ لن تغير ان القدس عاصمة فلسطينية عربية اسلامية.

جاء ذلك في ختام الجلسة التي عقدتها الهيئة استجابة لطلب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية بتل أبيب إلى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

كما أجمعت الهيئة بأكملها علي تأييد موقف الإمام الأكبر، بعدم استقبال نائب الرئيس الأمريكى احتجاجًا على قرار ظالم باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وبيان أن هذا القرار فاقد المصداقية وإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق.