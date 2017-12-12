دمشق - أ ش أ

كبدت وحدات من الجيش السوري، خلال عمليات لها اليوم/ الثلاثاء، تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي خسائر كبيرة، وقضت على آخر تجمعات له في منطقتي بيت جن ومغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقضت وحدات من الجيش، بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، على آخر تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” في تل المقتول الشرقي في الجهة الشمالية الغربية لسلسلة تلال بردعيا، بعد تكبيدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

ويخيم الذعر على إرهابيي التنظيم في المنطقة؛ حيث فر العشرات منهم باتجاه قرية مغر المير، بعد أن سحبوا جثث قتلاهم للتغطية على حجم خسائرهم الفادحة بالأفراد.