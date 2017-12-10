الرياض - وكالات

توفي الفنان السعودي أبوبكر سالم، الأحد، عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية.

وكان الفنان السعودي العملاق يتنقل بين مستشفيات السعودية وألمانيا وعدة دول أخرى من أجل تلقي العلاج.

واشتهر باكر بأدائه مئات الأعمال الفنية، أبرزها “يا بلادي واصلي”، التي كانت آخر أغنية يغنيها الراحل حلال حفلة اليوم الوطني السعودي في سبتمبر الماضي.

ومن أشهر أعماله: “قال المعنى لمه”، و”مسكين يا ناس”، و”يا ليل هل أشكو”، و”وا مغرد”، و”بات ساجي الطرف”.