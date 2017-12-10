القاهرة - أ ش أ

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك, أنه سيبرم صفقات قوية لفريق كرة القدم, خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

وقال منصور “الشغل الشاغل لي خلال الوقت الراهن هو فريق الكرة وكيفية دعمه بكل قوة”, مشددا على ضرورة مساندة الجماهير للاعبين في الفترة الحالية, حتى يعود الزمالك بقوة.

وأضاف رئيس الزمالك, “المباريات المقبلة للفريق مهمة جدا, وتحتاج للتركيز والالتزام والانضباط من الجميع”, مؤكدا أنه سيلبي طلبات الجهاز الفني بقيادة المونتينجري نيبوشا .