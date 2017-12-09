اخبار مصر - حمودة كامل

في واحدة من جولات الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد مدبولي اليوم السبت عددا من المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، ومنها كوبري العبور ووحدات الاسكان الاجتماعي والطريق الدائري وغير ذلك.. وإليكم تفاصيل الجولة التفقدية: مدبولي يتفقد كوبرى العبور تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ كوبرى العبور-جهينة، بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتم الانتهاء من أعمال الرصف، وتركيب أعمدة الإنارة بأحد الاتجاهين، وهو الاتجاه القادم من الطريق الصحراوي وحتى طريق الواحات، وكلف الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الاتجاهين مع بداية العام القادم، لتشغيلهما في وقت واحد. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كوبرى العبور، هو كوبري علوى عند تقاطع الطريق مع ميدان العبور (جهينة)، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، وسيسهم في تسهيل الحركة المرورية، وحل مشاكل التكدس والاختناق المروري في تلك المنطقة. وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن العمل بالمشروع يتم على مدار الـ24 ساعة من خلال 3 دوريات عمل، مشيراً إلى أن كوبري العبور 5 حارات في كل اتجاه، لإمكان تخصيص حارة في كل اتجاه للقطار المكهرب حال تشغيله، وسيتم الاستعانة بشركة الصوت والضوء في إضاءة الكوبري بالكامل. وزير الإسكان يتفقد وحدات الاسكان الاجتماعى

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أضخم موقع للإسكان الاجتماعى يتم تنفيذه بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، والذي يضم 40 ألف وحدة سكنية تقريباً.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: سيتم آخر ديسمبر الجاري، استلام أول مرحلة من الوحدات السكنية التي انتهت شركات المقاولات من تنفيذها، وهي نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وشدد الوزير على ضرورة توافر الخدمات المتكاملة لخدمة سكان المشروع، قائلاً: “مش هنسلم للسكان من غير خدمات متكاملة”.

وأضاف المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن جميع الخدمات متوافرة بالمشروع، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المدرسة وتشغيلها مع بداية العام الدراسي القادم، لخدمة السكان.

وشدد الوزير على ضرورة توافر الخدمات الدينية (المسجد – الكنيسة) بكل مناطق المشروع، وأوضح المهندس مجدي يوسف أنه تم التواصل مع الكنيسة المصرية لبناء أول كنيسة بالمشروع، وسيتم تسليم الأرض للكنيسة للبدء في التنفيذ، كما تبرع حسين سهمود، صاحب إحدى شركات المقاولات المُنفذة للمشروع، ببناء أول مسجد بالمشروع، وسيتم البدء في تنفيذه على الفور، والانتهاء منه خلال 4 أشهر، كما سيتم البدء فى تنفيذ باقى المبانى الخدمية الدينية تباعا.

وقد اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته في مدينة 6 أكتوبر بتفقد طريق دائري أكتوبر، الذي تنفذه شركة بتروجيت بتكلفة ٨٢٠ مليون جنيه، وهو طريق بطول ٢١ كم، يبدأ من طريق الواحات عند مدخل مدينة زويل، ويتقاطع مع طريق وصلة دهشور الجنوبية، ثم مع طريق الواحات بعد مشروع الإسكان الاجتماعي، ويستمر حتي طريق الضبعة، وبه ٣ كباري علوية (٢ على السكة الحديد – وكوبري علي تقاطع وصلة دهشور الجنوبية).

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: يبلغ عرض الاتجاه الواحد ٨٢ م.ط، ويضم الطريق ٦ حارات مرورية، (2 للنقل الثقيل – ٤ للسيارات الملاكي)، وخلال الجولة التفقدية للطريق، كلف الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذه، موضحاً أنه سيكون محوراً مرورياً هاماً، وسيساهم فى تنمية المناطق الصحراوية المحيطة به.