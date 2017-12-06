نيويورك -أ ش أ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس, أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يقوض مفاوضات السلام في الشرق الأوسط, مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده لإقناع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات.

وقال جوتيريس – في مؤتمر صحفي عقب كلمة الرئيس الأمريكي نقلته قناة (سكاي نيوز), اليوم /الأربعاء/ – “إن القدس مرتبطة بالحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين, ولا بديل عن حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين, مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهدي لإقناع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات”.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, وقع على قرار يقضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل, مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في مصلحة الولايات المتحدة ومساعي السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين – على حد زعم ترامب -.