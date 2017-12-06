القاهرة - أ ش أ

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، من مغبة قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية للقدس واعتزامها إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن هذا القرار يعزز من تصاعد الإرهاب في المنطقة، وأن هذه الخطوة ستكون ذريعة للجماعات المتشددة والتنظيمات المتطرفة في تكريس حالة الغضب والإحباط واليأس التي تشكل بيئة خصبة لنشر أفكارهم.

وأضاف مرصد الإفتاء أن واشنطن بهذا القرار غير المدروس تصنع مناخا للعنف مؤيدا ومشجعا للتنظيمات المتطرفة التي تلعب على عواطف المسلمين، فتتخذ من مثل هذه القرارات العشوائية مبررا لعملياتها العسكرية بحجة الدفاع عن مقدسات المسلمين والعرب.

وأوضح المرصد أن القرار الأمريكي يخاطر بإثارة الغضب الشعبي والعنف في العالمين العربي والإسلامي المعارض لنقل السفارة، وربما يهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك من خلال الكراهية المتصاعدة ضدها في العالم العربي والإسلامي، بسبب دعمها الكامل والمباشر لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المرصد إلى توحيد الجهود العربية والإسلامية ضد أي تغيير سلبي في السياسة الأمريكية، إضافة إلى التعاون مع حركات التضامن ومنظمات المجتمع المدني في العالم لضمان ممارسة الضغوط على حكوماتها لإثناء الإدارة الأمريكية الجديدة عن توجهاتها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.