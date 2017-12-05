الرباط - أ ف ب

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء رسالة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر فيها عن قلقه “العميق” ازاء المعلومات عن نيته نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس معربا عن الامل في تفادي هذه الخطوة.

وعبر الملك في الرسالة التي نشرتها الوكالة الرسمية عن قلقه “الشخصي العميق، والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية” ازاء معلومات حول نية ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

واعتبر إن “من شأن هذه الخطوة أن تؤثر سلبا على آفاق إيجاد تسوية عادلة وشاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك اعتبارا لكون الولايات المتحدة الاميركية أحد الرعاة الأساسيين لعملية السلام وتحظى بثقة جميع الأطراف”.

وأضاف ان “القدس، بحكم القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن، تقع في صلب قضايا الوضع النهائي، وهو ما يقتضي الحفاظ على مركزها القانوني، والإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم”.