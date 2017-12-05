الرياض - أ ش أ

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين للرئيس الأمريكي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) – أن أي إعلان أمريكي بشأن وضع القدس يسبق الوصول إلى تسوية نهائية، سيضر بمفاوضات السلام ويزيد التوتر بالمنطقة، موضحا أن سياسة المملكة كانت ولا تزال داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وشدد الملك سلمان على أن من شأن هذه الخطوة الخطيرة استفزاز مشاعر المسلمين كافة حول العالم، نظرا لمكانة القدس العظيمة والمسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين.