القاهرة - أخبار مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف المصري الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، حسبما افاد السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف السيسي – خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول القرار المزمع اتخاذه من قبل الإدارة الأمريكية بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس – أنه يجب ضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط.