القاهرة - أ ش أ

اهتمت وسائل الإعلام العربية والدولية بنأ وفاة المطربة الكبيرة شادية مساء اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

فقد ابرزت قناة سكاي نيوز بالعربية هذا الحدث بعنوان على شاشتها تضمن “شادية.. رحيل “دلوعة السينما” فيما أعدت القناة تقريرا عن مشوار الفنانة شادية علي مدار تاريخها الفني.

“وفاة المطربة المصرية شادية”….هكذا كان عنوان قناة روسيا اليوم الدولية والتي أبرزت نبأ وفاة المطربة شادية على صفحتها الالكترونية وفي نشرتها الأخبارية, فيما أعدت تقريرا عن حياة الفنانة وتاريخها الفني.

وقناة السومرية العراقية أبرزت نبأ وفاة الفنانة شادية ووضعت له عنوان (رحيل “دلوعة السينما” المصرية عن عمر ناهز ال` 86 عاما), فيما عرضت لقطات من أفلام الفنانة الكبيرة شادية وأبرزت تاريخها الفني.

“فارقت الفنانة المصرية شادية الحياة بعد صراع مع المرض” هكذا كان نبأ هيئة الأذاعة البريطانية التي أوردت النبأ بشكل عاجل, فيما عرضت فيديو خاص عن أهم وأبرز أعمال الفنانة شادية ومشوارها الفني.

كما أبرزت قناة الحرة الأمريكية نبأ وفاة الفنانة الكبيرة شادية تحت عنوان “وفاة الفنانة المصرية شادية عن 86 عاما”, مشيرة عبر تقرير لها عن حياة الفنانة, وذكرت أن شادية بدأت حياتها الفنية عام 1947 عبر مسابقة لاختيار وجوه جديدة للقيام ببطولة سينمائية ولم يكن يتعدى عمرها حينذاك 16 عاما.

وقناة العربية الأخبارية لم تكن بعيدة عن المشهد وأبرزت نبأ وفاة الفنانة الكبيرة شادية, حيث ذكرت القناة في عنوانها “وفاة الفنانة المصرية شادية بعد صراع مع المرض”, ورصدت القناة تقريرا عن مشوار الفنانة وأبرزت الأدوار السينمائية التي قامت بها.

وكان الفنان سامح الصريطي قد قال إنه من المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة شادية غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.