اخبار مصر - فيصل زكي

صرح مصدر مسؤول بشركة مصرللطيران أنه أثناء استعداد رحلة الشركة للإقلاع من مطار نيويورك متجهة إلى القاهرة، حدث احتكاك بسيط بين جناحي طائرة مصرللطيران وطائرة شركة ڤيرچن أتلانتيك قبل الإقلاع.

وقد تم إنزال جميع الركاب وتسكينهم في أحد الفنادق القريبة من مطار چون كينيدي على أن يستأنفوا رحلتهم إلى القاهرة على متن رحلة الشركة رقم ٩٨٦ التي تقلع اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت نيويورك، مع مراعاة تعديلات الحجوزات وتنسيقها مع رحلات الترانزيت، بما لا يخل بالتزامات الركاب.