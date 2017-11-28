اصطدام جناح طائرة “مصر للطيران” بـ”أتلانتيك” بنيويورك
اخبار مصر - فيصل زكي
صرح مصدر مسؤول بشركة مصرللطيران أنه أثناء استعداد رحلة الشركة للإقلاع من مطار نيويورك متجهة إلى القاهرة، حدث احتكاك بسيط بين جناحي طائرة مصرللطيران وطائرة شركة ڤيرچن أتلانتيك قبل الإقلاع.
وقد تم إنزال جميع الركاب وتسكينهم في أحد الفنادق القريبة من مطار چون كينيدي على أن يستأنفوا رحلتهم إلى القاهرة على متن رحلة الشركة رقم ٩٨٦ التي تقلع اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت نيويورك، مع مراعاة تعديلات الحجوزات وتنسيقها مع رحلات الترانزيت، بما لا يخل بالتزامات الركاب.
خالص التحية لجميع العاملين والمختصين ونود التوضيخ بخصوص تغطية التلفزيون المصري للاحدث في شمال سيناء . ما الذي يمنع التلفزيون المصري من التوجة الي شمال سيناء وعلي سبيل المثال منطقة بئر العبد والتحدث الي ابناء سيناء رجال ونساء واطفال خاصة في تلك الظروف ونقل صورة مباشرة وحقيقية لوضع الناس هناك وما يحتاجونه .دور الاعلامي مثل دور الجندي واعتقد ان هذا سوف يكون له اثر ايجابي علي الاهالي هناك .حتي لا يشعر المواطن هناك انه في عزلة عن القاهرة . المفرض التلفزيون المصري ليه السبق. مكان الاعلامي المصري الان قرية الروضة مع الاهالي هناك. الموضوع ده مهم جدا وملاحظ بشكل سلبي علي التلفزيون المصري .ان راجل من الصعيد وخارج مصر ولكن الموضوع ده مهم .