مجلس النواب يستهل جلسته الطارئة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مسجد الروضة 2017/11/27 - 21:09 مجلس النواب يستهل جلسته الطارئة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مسجد الروضة2017-11-27T21:09:33+00:00 تقارير مصورة تعليق واحد أخبار مصر موضوعات مشابهة أكاديمية الشرطة تستقبل الطلاب الجدد تمهيداً لبدء العام الدراسي 2-12-2017 جهود ضبط الأمن 1-12-2017 جهاز تعمير وتنمية سيناء يعمل على تنفيذ عدداً كبيراً من المشروعات التنموية إختتام فعاليات الإجتماع العام والمؤتمر السنوي ال12 لجمعية النواب الأفارقة جولة المحافظات 30-11-2017 ندوة بجامعة القاهرة بعنوان “حقائق مثيرة عن حياة الفراعنة” 30-11-2017
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