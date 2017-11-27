أخبار مصر- سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، صباح اليوم الاثنين، وفاة مواطن وإصابة 9 أخرين فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي (طريق الكريمات ) مركز الصف ، حلوان.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالة الوفاة الى مستشفى أطفيح المركزى.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الإرتجاج ، مؤكدا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وأكياس الدم بالمستشفى ، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.