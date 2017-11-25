القاهرة - أ ش أ

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، عددًا من الحملات التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية – على مدار 24 ساعة – في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 179 قضية بمضبوطات أبرزها 69 كجم بانجو وحشيش.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 16 متهمًا ارتكبوا 26 واقعة متنوعة، و53 متهمًا مطلوب ضبطهم على ذمة أحكام قضائية و415 دراجة نارية مخالفة، فضلًا عن ضبط 7 متهمين لقيامهم بأعمال بلطجة وسرقة بالإكراه وبحوزتهم 7 قطع سلاح أبيض.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.