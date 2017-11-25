واشنطن - وكالات

زرع العلماء في جينوم البكتيريا المحدثة آلية للتدمير الذاتي تشبه القنبلة الموقوتة، من أجل منع انتشارها في العالم.

وطوّر علم البيولوجيا الصناعية طرقا عديدة لتسخير الأحياء الدقيقة لخدمة الإنسان. وفي هذا المجال، تم تطوير البكتيريا لتصبح قادرة على معالجة البلاستيك، وتشخيص أمراض الأمعاء وعلاج السرطان وحتى إنتاج الأوكسيجين لمستعمري الكوكب الأحمر في المستقبل. غير أن أحدا لا يعلم ما الذي سيحدث اذا خرجت هذه البكتيريا عن سيطرة الإنسان.

وقد تمكن فريق علمي من جامعة هارفرد برئاسة باميلا سيلفر من وضع منظومة من آليتين جزئيتين يزرعان في جينوم الأحياء الدقيقة، لتدميرها عند خروجها عن إطار “المنطقة المسموح بها”.