أخبار مصر - سماء المنياوي وعلا الحاذق

قناعة راسخة أجمع عليها كل من يتصدى لقضية الإرهاب الأسود.. وهي ان جهود محاربة الإرهاب لن تكلل بالنجاح في غياب مواجهة الفكر المنتج للظاهرة.. فالإرهاب هو مجرد “عرض” وليس “المرض”.. وان التطرف هو المرض الحقيقي الذي علينا أن نواجهه لعلاج المشكلة بصورة فعالة.

وعلاج التطرف يتطلب تشريح العقل المتطرف ومواجهته فكريًا وأمنيًا.. ومن أجل ذلك يسعد موقع أخبار مصر ان يستضيف الأحد اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية السابق، والدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصرية.

وتناول الحوار

كيفية الاستعدادلمواجهة التطرف

جهود القوات المسلحة والشرطة

دور دار الافتاء في مواجهة الفكر المتطرف

كيف نتعامل مع اصحاب الفكر المتطرف؟

مشروع “تشريح العقل المتطرف” فكرة جديدة كيف بدأت؟

ما هي المراحل التي يمر بها المتطرف وصولا إلى الانضمام لتنظيم إرهابي ثم القيام بالعمل الإرهابي والتفجيري؟.