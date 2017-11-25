مواجهة التطرف فكريًا وأمنيًا.. في حوار مباشر بموقع أخبار مصر
أخبار مصر - سماء المنياوي وعلا الحاذق
قناعة راسخة أجمع عليها كل من يتصدى لقضية الإرهاب الأسود.. وهي ان جهود محاربة الإرهاب لن تكلل بالنجاح في غياب مواجهة الفكر المنتج للظاهرة.. فالإرهاب هو مجرد “عرض” وليس “المرض”.. وان التطرف هو المرض الحقيقي الذي علينا أن نواجهه لعلاج المشكلة بصورة فعالة.
وعلاج التطرف يتطلب تشريح العقل المتطرف ومواجهته فكريًا وأمنيًا.. ومن أجل ذلك يسعد موقع أخبار مصر ان يستضيف الأحد اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية السابق، والدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصرية.
وتناول الحوار
كيفية الاستعدادلمواجهة التطرف
جهود القوات المسلحة والشرطة
دور دار الافتاء في مواجهة الفكر المتطرف
كيف نتعامل مع اصحاب الفكر المتطرف؟
مشروع “تشريح العقل المتطرف” فكرة جديدة كيف بدأت؟
ما هي المراحل التي يمر بها المتطرف وصولا إلى الانضمام لتنظيم إرهابي ثم القيام بالعمل الإرهابي والتفجيري؟.
التطرف تصرف فردى وليس ظاهرة عامة ….اذن من الذى جمع هؤلاء الاشخاص لتنفيذ مهام …..لاشك ان قوى خفية تخطط وتحدد الاهداف وتمول واما ما يظهر فهم اداة التنفيذ …..ولاسبيل للحل الا الحوار اولا مع القوى الخفية وهى معروفة …..اسرائيل …بعض العناصر البريطانية…بعض عناصر امريكية ….لحسن الطالع ما يتردد بقوة فى الاوساط الدينية عن نهاية العالم واقتراب نزول السيد المسيح وما يحدث يالمجرة من خلل ..ولان التطرف فى زماننا دينى اسلامى .مسيحى ….يهودى ….والاجتماع سيدور عن النصوص الدينية وماهى او ماهو التصرف المطلوب لمواجهة هذا الحدث ..ومما يؤكد هذا ان الاحداث الان تشمل الشرق الاوسط فقط منطقة مابين النيل والفرات
كك
الافضل من مواجهة الارهاب او محاربته لابد ان نقف على اسبابه
ماهى الاسباب الداعية للارهاب و معرفة هذه الاسباب و الوقوف عليها و مواجهنها .