القاهرة - أخبار مصر

قامت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية على مدار الساعات الماضية بالقضاء على عدد من البؤر التى تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة إنطلاق لتنفيذ أعمالها الإجرامية والتى تضم كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والاحتياجات الإدارية الخاصة بهم .

جاء ذلك فى بيان صادر عن المتحدث العسكرى، اليوم السبت، حيث أكد مواصلة قوات إنفاذ القانون ملاحقة العناصر التكفيرية المسئولة عن الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف المصلين بمدينة بئر العبد بشمال سيناء وذلك بناءً على معلومات إستخباراتية مؤكدة وبالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ عملياتها ، وفرض طوقاً أمنياً مكثفاً لتمشيط المنطقة فى محيط الحدث بحثاً عن باقى العناصر الإرهابية للقضاء عليهم .