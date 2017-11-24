القاهرة - أ ش أ

وصف مجلس النواب الحادث الإرهابي الذي استهدف اليوم /الجمعة/ مسجدا بمركز بئر العبد بشمال سيناء, بأنه هجوم دنيء نفذته عصبة مارقة تسعى في الأرض بالفساد.

وأشار المجلس – في بيان له – إلى أنه” تلقى بمزيد من الحزن والأسى نبأ الهجوم الإرهابي الدنئ الذى استهدف بيتا من بيوت الله بمركز بئر العبد بسيناء في يوم جمعة, راح ضحيته العشرات من السجد الركع وهم بين يدي الله يؤدون فرائض صلاة هذا اليوم العظيم; وليس بيننا وبين الاحتفال بذكرى نبي المحبة والهداية والسلام, صاحب المبادئ السامية, إلا أيام قليلة”.

وأضاف :”إن هذه العصبة المارقة التى تسعى في الأرض فسادا والتي قست قلوبها وامتلأت وتميزت بالغيظ والكراهية لا تريد للوطن, الذي لم ينتموا إليه يوما بالولاء, إلا أن يعيش الفوضى والشحناء وأن يسبح في بحور من الدم والأشلاء; ولكن الله سيخيب ظنهم لأنه قد كلأ مصر بعنايته وحماها من كل سوء بفضل قيادتها ورجال جيشها البواسل وشرطتها الوطنية الذين يدفعون أرواحهم الذكية ثمنا لحمايتها والذود عن أبنائها”.

وأكد مجلس النواب أن إرادة هذا الشعب لا يقيدها قيد ولا يغيب شمسه المضللون المفسدون في الأرض الذين ستذهب ريحهم بإذن الله إلى غير رجعة, وستظل بيوت الله آمنة, وسيظل الآذان يرفع وأجراس الكنائس تقرع”.