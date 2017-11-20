القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الحرص على سرعة إتمام مشروع مدينة الجلود بالروبيكي وتذليل كافة المعوقات من أجل نقل باقي المدابغ.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن رؤية الدولة لإقامة مدينة متخصصة في صناعة الجلود تأتي في إطار الاهتمام بتطوير قطاع الصناعة والارتقاء به، من خلال تهيئة مناخ أفضل لتطوير الصناعة والتوسع فيها، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف الحالي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، بحضور وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، وممثلي الجهات المعنية .

وتناول الاجتماع بحث موقف نقل المدابغ من منطقة سور مجرى العيون إلى منطقة الروبيكي، حيث تمت الإشارة إلى أن المنطقة استقبلت حتى الآن نحو 70% من المدابغ والعاملين بها والذي تم تسكينهم والعمل على توفير متطلباتهم .