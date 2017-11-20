نيويورك- أ ش أ

ارتفعت عملة “بيتكوين” الافتراضية لتتجاوز قيمتها السوقية ثمانية آلاف دولار للعملة الواحدة للمرة الأولى في تاريخها، لتستمر في سلسلة المكاسب التي سجلتها خلال الشهر الحالي وسط حماس من المستثمرين على شراء العملة الإلكترونية.

وأنهت العملة الرقمية الواحدة تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 1.3 % لتتداول عند مستوى 8141.15 دولار للعملة الواحدة.

واختتمت بيتكوين تعاملات الأسبوع الماضي بتسجيلها مكاسب بلغت 17% لتواصل سلسلة مكاسبها التي سجلتها، بعد هبوطها لمدة أربعة أيام في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تداولت لفترة وجيزة أدنى 6000 دولار في 12 نوفمبر الماضي.

ويرجع المحللون انتعاش العملة الرقمية إلى الحماس من قبل المستثمرين في المؤسسات، بما في ذلك الإعلان عن خطط لإنشاء عقود آجلة للعملة الرقمية.