القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض الدولي الثاني للحرف اليدوية يتيح الفرصة للتواصل بين العارضين لتبادل الخبرات فيما بينهم لتطوير تصميماتهم وجذب المزيد من الفرص لتسويق منتجاتهم في الأسواق الداخلية والخارجية .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي, في تصريحات لها عقب تفقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم ” الأثنين” المعرض الدولي الثاني للحرف اليدوية- الذي يقام بأرض المعارض بمدينة نصر- أن المعرض خصص حوالي 100 متر لمعروضات الأسر المنتجة التابعة للوزارة والجمعيات المشاركة، وأن الدولة ترعى الصناعات التراثية والتي تعد مهمة جدا، حيث ان من مهمات وزارة التضامن المحافظة على التراث من خلال المنتجات البيئية المستوحاة من تراث كل منطقة.

يذكر أن الشركات المحلية المشاركة تعمل في مجالات المنسوجات والحلى والمشغولات الخشبية وتمثل حوالي 200 ورشة يعمل بها الآلاف من الحرفيين.