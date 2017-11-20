القاهرة - أ ش أ

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها 30 نوفمبر الجاري، أن المجلس الحالي يعمل علي مشروع استاد الأهلي منذ 2015، وتحديدا قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ والذي أقيم في الفترة من 13 وحتى 15 مارس 2015.

وقال طاهر – في تصريح اليوم الاثنين – إنه عرض التصميم الخاص بالاستاد علي المستثمرين في المؤتمر الاقتصادي من أجل إيجاد طريقة لتمويله، لاسيما أنه سيتكلف حوالي 300 مليون يورو، إلا أن بعض العراقيل أجلت انطلاق المشروع.

وأوضح أن الاستاد سيكون صرحا عالميا يضاهي أفضل الملاعب العالمية، علي أن يكون بداخله عدد من المتاجر تقوم ببيع المنتجات الرسمية للمارد الأحمر، ودور عرض سينمائى ، وأماكن ترفيه ، لزيادة عوامل جذب الأسر المصرية المنتمية للمارد الأحمر، من أجل مؤازرة فريقها في جميع المباريات، مثلما يحدث في الدوريات الكبرى.

وأشار طاهر إلى أن الاستاد سيكون أحد موارد تعظيم ميزانية النادي في السنوات المقبلة، وهي الخطوة التي يسعى لتحقيقها، كونها ستساهم في زيادة استثمارات النادي مما يعود بالإيجاب علي القلعة الحمراء، من ناحية دعم فريق الكرة والألعاب الجماعية والنشاط الرياضي، وكذلك الإنشاءات الجديدة خلال السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء، في مقر النادي بالجزيرة من أجل الإعلان عن تفاصيل إنشاء استاد الأهلي الذي يعد بمثابة حلم الجماهير الحمراء، التي تأمل أن يكون لفريقها ملعب خاص به أسوة بكافة الأندية الكبرى في العالم.

ويكشف طاهر خلال المؤتمر النقاب عن ملامح استاد الأهلي، من حيث موقعه الجغرافي، والطاقة الاستيعابية للمدرجات، وتكلفة الانشاء والوقت الذي ستستغرقه أعمال البناء، وكذلك تكلفته الإجمالية، وطرق الحصول علي التمويل اللازم لبنائه.

كما يتحدث رئيس الأهلي عن أخر اتفاقياته مع الشركات التي ستتولى التنفيذ والإشراف علي المشروع، في ظل وجود العديد من الشركات التي ترغب في الحصول علي حق بناء الاستاد علي طريقة “ق.o.t” التي تعني أن تقوم شركة خاصة بتشييد وبناء الملعب، على أن تتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة، وذلك بنفس الطريقة المتبعة في معظم الأندية الكبرى.

يأتي ذلك في ظل الانتهاء من التصميم المبدئي للاستاد، بعد أن قامت إحدى الشركات الألمانية بتصميم الماكيت الخاص به، والذي سيكون على غرار ملعب بايرن ميونيخ الألماني “اليانز أرينا” والذي يعد أحد أفضل الملاعب على مستوى العالم.