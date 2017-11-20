امريكا-رويترز

انتخبت عضوة بمجلس مدينة نيو أورليانز الأمريكية كأول امرأة تتولى رئاسة بلدية المدينة في مطلع الأسبوع بعد فوزها في جولة إعادة ضد امرأة أخرى.

وبدأت لاتويا كانتريل مسيرتها السياسية بعد مساعدة حيها على التعافي من آثار الإعصار المدمر كاترينا عام 2005.

وتغلبت كانتريل (45 عاما) يوم السبت على قاضية المحكمة البلدية ديزيريه تشاربونيت في جولة إعادة لتحل بذلك محل ميتش لاندريو. وكلتا المرأتين من أصول إفريقية.

وقالت كانتريل في خطاب النصر لأنصارها يوم السبت ”قرابة 300 عام مرت يا أصدقائي ونحن لا نزال نصنع التاريخ في نيو أورليانز“.

وأضافت ”لم يعد الأمر يتعلق بمن يملكون ومن لا يملكون… فمدينتنا مستمرة في النمو وإعطاء الفرص الحقيقية. تلك الكعكة تتسع بحيث يكون لكل واحد منها نصيب منها… يمكنها الفوز في مدينتنا“.

وحصلت كانتريل وتشاربونيت على أعلى الأصوات بين 18 مرشحا في انتخابات عامة أجريت في 18 أكتوبر تشرين الأول.

وحظيت كلتا المرأتين على قوة دافعة سياسية من تعاطيهما مع الإعصار كاترينا الذي دمر نيو أورليانز وقتل أكثر من 1800 شخص.

فقد كانت كانتريل واحدة من الذين قادوا تحركا شعبيا لمكافحة اقتراح لجنة استشارية بالمدينة لتحويل حيها برودمور إلى حزام أخضر بعدما اجتاحته فيضانات شديدة ناجمة عن الإعصار. ودفعتها هذه القضية إلى الفوز بمقعد في مجلس المدينة عام 2012.

أما تشاربونيت، التي كانت مسجلة الرهون العقارية المنتخبة بالمدينة، فضغطت في أعقاب الإعصار من أجل إعادة فتح المكتب في أسرع وقت ممكن كي يقدم التسجيلات الحيوية للعقارات للسكان النازحين.