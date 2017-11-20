واشنطن - أ ش أ

حذرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية من خطط إيران المستقبلية في سوريا، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تحتفل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق الجديد حول وقف الأعمال التصعيدية والقتال في شمال سوريا ، يستعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإيران للمرحلة المقبلة من الحرب طويلة الأمد هناك.

وذكرت الصحيفة في تقرير أوردته اليوم، أن الجيش السوري يستعد جنبا إلى جنب مع الجانب الإيراني لبسط سيطرتهما على شتى أنحاء البلاد ، ولكن يتوقف نجاح هذه المساعي الإيرانية بشدة على مدى جاهزية الجانب الأمريكي بخطة مضادة لهذه الإستراتيجية الإيرانية.

وبحسب التقرير ، فإن طهران دفعت بآلاف المقاتلين في الأراضي الجديدة التي تم الاستحواذ عليها في سوريا فضلا عن تشييدها لقواعد عسكرية جديدة وذلك مقابل استحواذ الجماعات المدعومة من قبل واشنطن على الأراضي الواقعة شرق نهر الفرات في جنوب شرق سوريا مرورا.

ولفت التقرير إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد على أن الاتفاقات التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لا تفترض انسحاب “تشكيلات موالية لإيران” من سوريا،مشيرا إلى أن الحديث في هذا السياق يدور حول “قوات غير سورية”.

وسلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على مقترحات قدمها عدد من المسئولين العسكريين ودبلوماسيين أمريكيين لإدارة الرئيس الأمريكي للحيلولة دون بسط إيران سيطرتها على المناطق التي يتم تحريرها في سوريا وللحد من توسع النفوذ الإيراني في المنطقة.

وطالبت الولايات المتحدة بضرورة العمل تعزيز التعاون مع حلفائها الإقليميين لمنع إيران من إرسال الأسلحة والقوات العسكرية لسوريا، وهذا يتطلب اعتراض السفن الإيرانية في البحر وتعزيز عملية مراقبة الحدود المشتركة بين طهران ودمشق.

وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات من شأنها تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا وفي المنطقة دون اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وطهران.