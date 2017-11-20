جهود ضبط الأمن بالشارع المصري 2017/11/20 - 18:03 جهود ضبط الأمن بالشارع المصري2017-11-20T18:03:41+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة إفتتاح المركز العالمي لإعادة التأهيل لمتحدي الإعاقة مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا إجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة لبحث التصدى للتدخلات الإيرانية فى المنطقة جهود ضبط الأمن السيسي يتفقد مشروع الإستزراع السمكي غليون كفر الشيخ 18-11-2017 السيسي يتفقد المعمل التابع لمشروع الإستزراع السمكي – غليون 18-11-2017
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