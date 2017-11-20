اخبار مصر - د.هند بدارى

حذر د.حسام بدراوى الاستاذ بطب القاهرة من ضعف ثقة المجتمع فى ادارة عملية التعليم .

وطالب بدراوي باشراك المواطنين فى تطوير التعليم مع توفير التمويل والارادة ، وان يكون التعليم قبل الجامعى بالمدارس مجانا .

واشار الى ان ارقام تقرير التنمية العالمى لاتعكس جودة ونوع التعليم .

جاء ذلك فى الحلقة النقاشية التى نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة،اليوم الأثنين ضمن حلقات منتدي السياسات للعام الجامعي 2017/2018، حول تقرير التعليم الوارد فى تقرير التنمية العالمي لسنة 2017.

كما القى دبدراوى الضوء على مهارات كتابة السيرة الذاتية كنموذج للتعلم الذاتى بين الشباب.